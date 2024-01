Innovazione | navi a guida autonoma | nuovo sistema per migliorare le rotte

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Analizzare ela capacità delledi tenere leprescritte anche in condizioni avverse. Questo l’obiettivo di unstudio, pubblicato sulla rivista “Ocean Engineering”, e realizzato da un team internazionaleto dal prof. Daejeong Kim della Divisione di studi sulla convergenza dellagazione presso la National Korea Maritime & Ocean University. La crescente popolarità dei veicoli autonomi ha stimolato un significativo interesse di ricerca nel settore marittimo, in particolare per lo sviluppo diautonome di superficie (MASS). Un requisito essenziale delle MASS è la capacità di seguire un percorso predeterminato in mare. Qualsiasi deviazione da questo percorso, ad esempio, a causa di ...