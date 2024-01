Innovazione | Italia 19a in Ue per digitalizzazione pmi | per le imprese rischio perdita di opportunità

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Lab) - Sul fronte delladelle piccole e medie, l'si colloca al 19° posto su 27 paesi, dietro ai leader Danimarca, Svezia e Malta, con Slovacchia, Bulgaria e Romania in fondo alla classifica. Almeno stando al primo studio approfondito sul panorama digitale europeo nel mondo delle pmi realizzato da Webidoo Insight Lab e presentato al Parlamento europeo da WebidooSpa, digital company specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi per la digital transformation delle. Un dato allarmante che rimanda riflessioni importanti al governo e agli addetti ai lavori della digital trasformation oltre che allene che devono mettersi al passo per non perdere ledi crescita del ...

...nelle ultime posizioni per la capacità di trasformare la conoscenza in- aggiunge il numero uno del Dac - . Questo problema non esiste nel settore spaziale dove, con il 4,1%, l'è ......nelle ultime posizioni per la capacità di trasformare la conoscenza in- aggiunge il numero uno del Dac - . Questo problema non esiste nel settore spaziale dove, con il 4,1%, l'è ...Ma hanno scarsa consapevolezza della crisi idrica e in pochi bevono l'acqua del rubinetto ...In leggero calo tutti i dati Covid in Italia, anche se potrebbe contribuire il rallentamento di test e notifiche durante le feste di Natale ...