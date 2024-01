Infortunio Bonaventura | ci sarà per Sassuolo Fiorentina?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le ultime sulle condizioni del trequartista dellaGiacomodopo l’. Cicontro il? Come riportato da La Nazione, ci sono delle novità per Jackin vista della sfida travisto l’ultimomuscolare avuto: che lo ha fatto saltare la gara contro il Torino. Invece il trequartista per la sfida di Reggio Emilia si è allenato senza problemi in gruppo epresente per