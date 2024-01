Influenza | l’allarme dei medici | “Peggio del Covid | non è ancora nel picco”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Arriva gennaio e arriva il maltempo. Sempre maggiore la frequenza di malattie e. Complice la sopravvivenza del, la stagionele sembra preoccupare gli esperti, che monitorano costantemente la situazione. “Più che ilmi preoccupa l’: sta colpendo duro, molto più del SarS-CoV2 e ilnon è statoraggiunto”. Èdi Marco Falcone, segretario della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit.Leggi anche: Bassetti, “11 settimane per guarire dall’, lare degli ultimi 15 anni” VacciniFalcone ha anche sottolineato: “Bene i casi e i ricoveri in calo per il, ma i dati sui decessi sono in ritardo di 2-3 settimane. ...