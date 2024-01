Influenza e il segreto della nonna meglio delle medicine | funziona davvero

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le nostre nonne avevano a disposizione menorispetto a noi, e uno dei modi per trattare l’era di bere brodo caldo. Sicuramente è grazie ai farmaci che oggi possiamo guariree più in fretta, ma non dobbiamo dimenticarci che l’uomo è arrivato fin qui anche affrontando senzamalattie come l’. In assenza di patologie gravi, dunque, possiamo coccolarci e curarci anche con l’alimentazione giusta, soprattutto se siamo di fronte ai classici malanni stagionali. Il brodo di pollo aiuta molto durante i malanni di stagione – InformazioneOggi.it Il brodo di pollo, in questo senso, è un potente rimedio, e per numerosi motivi. Quando siamo malati dovremmo pensare a riposarci, e vedere la malattia (se lieve naturalmente) come un momento di pausa. Farsi preparare una ...