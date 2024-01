Influenza 2024 | quando arriva il picco?

Falcone (Simit): "Non c'è ancora, fa più male del Covid" Aumentano i casi di. Ma quando arriva il picco nel"Come prevedibile e in linea con gli altri Paesi, cresce ancora l'che si somma alla trasmissione di altri virus respiratori", fa sapere il ...La campagna vaccinale contro l'continuerà fino alla fine di febbraio. Iniziata a ottobre del 2023, si protrarrà per contrastare la diffusione dell'e delle sue complicanze nella popolazione. L'offerta ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...Quali sono i sintomi del Covid in questo momento In cosa sono diversi e come distinguerli da quelli dell’influenza Nuovi dati indicano che i ...