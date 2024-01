(Di venerdì 5 gennaio 2024) Falcone (Simit): "Non c’è ancora, fa più male del Covid" Aumentano i casi di. Mailnel? "Come prevedibile e in linea con gli altri Paesi, cresce ancora l’che si somma alla trasmissione di altri virus respiratori", fa sapere il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute,

Non di soli virus muore l’uomo, è vero: eppure le sfide che ci attendono per il 2024 chiamano addetti ai lavori e pazienti ad affrontare la ... (secoloditalia)

(Adnkronos) – Aumentano i casi di Influenza . Ma quando arriva il picco nel 2024 ? "Come prevedibile e in linea con gli altri Paesi, cresce ancora ... (periodicodaily)

Falcone (Simit): "Non c'è ancora, fa più male del Covid" Aumentano i casi di. Ma quando arriva il picco nel"Come prevedibile e in linea con gli altri Paesi, cresce ancora l'che si somma alla trasmissione di altri virus respiratori", fa sapere il ..." Dai giorni più a ridosso del Natale, però, l'si è imposta come problema più serio " ha ... che si ricollega inevitabilmente all'ombra che più si allunga sulnon solo del pronto ...In giro con la tosse, senza mascherina e per nulla intenzionati a proteggersi con il vaccino. Che si tratti di virus influenzali o di Covid, gli italiani sembrano curarsi poco dei rischi ...Nell'ambito della salute e del benessere, la canapa light, disponibile su XXXJoint, sta guadagnando sempre più attenzione.