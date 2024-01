Inflazione | Urso | “In Italia è al minimo | successo del carrello tricolore” Malan | “I numeri ci danno ragione”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’Istat smentisce la narrazione catastrofista della sinistra. Ancora una volta isi fanno beffa dei vaniloqui delle opposizioni. Non solo nel terzo trimestre del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente; non solo i consumi sono cresciuti dell’1,2% e la propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 6,9%: in aumento di 0,6 punti rispetto al trimestre precedente. Anche dal fronteil nuovo anno porta buone notizie per il governo, cattive per chi fa di tutto per far calare una cappa di negatività sull’esecutuivo e sull’. Istat, arrivano buoni segnali anche dall’Arrivano buoni segnali anche dall’, che a dicembre ha subito un rallentamento in merito al cosiddetto ...