Inflazione | nel 2023 stangata da 1 796 euro a famiglia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nelin media i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022. E’ quanto emerge dalle stime preliminari dell’Istat che indicano un’ancora in calo nel mese di dicembre, che scende al +0,6% annuo rispetto al +0,7% di novembre.al 5,7% nelNello specifico, secondo i dati provvisori, nell’ultimo mese dell’anno appena trascorso, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Andamento che “risente principalmente del venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni energetici”, spiega l’Istat. I prezzi nel comparto alimentare evidenziano invece un’accelerazione della crescita media annua (+9,8%, da +8,8% del 2022), nonostante ...

