Inflazione Italia | nel 2023 “costata 1 796 euro a famiglia”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il rialzo di prezzi e tariffe che ha colpito tutti i settori nelè costato in media 1.796a titolo di maggiore spesa annua. Lo afferma il Codacons, commentando i dati sull’diffusi oggi dall’Istat. A parità di consumi, un tasso didel 5,7% si traduce in un

l'inflazione al consumo sarebbe pari al 6% nella media di quest'anno e diminuirebbe nettamente in seguito, collocandosi in media sotto al 2% per ... (iltempo)

secondo le stime preliminari elaborate dall' Istat , nel 2023 in media i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 5,7%, in netto ... (panorama)

"Un'ottima notizia per le famiglie italiane: l'ine' al minimo in Europa, pieno successo del 'carrello tricolore'. Smentiti i profeti di sventura". Cosi' sul social X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. ...A incidere sull'andamento dell'soprattutto una riduzione dei prezzi dell'energia meno ... In, nello specifico, secondo i dati provvisori, nel mese di dicembre 2023 l'indice nazionale ...Roma, 5 gen - Gli italiani hanno speso nel 2023 circa 9 miliardi in più per mangiare meno a causa del caro prezzi hanno dovuto tagliare le quantità acquistate. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base ...Bruxelles - Torna a salire l'inflazione nell'eurozona, dopo 13 ribassi consecutivi. Le stime preliminari di Eurostat indicano che a dicembre ...