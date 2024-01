Inflazione al 5 | 7% | Urso esulta | «Pieno successo del “carrello tricolore”» Ma i prezzi dei beni alimentari sono aumentati

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Se torturi i numeri abbastanza, alla fine confesseranno ciò che vuoi». Si potrebbero scomodare le parole dello scrittore americano Darrell Huff per provare a spiegare le reazioni più disparate che hanno fatto seguito ai dati sull’pubblicati oggi, venerdì 5 gennaio. «Un’ottima notizia per le famiglie italiane. Smentiti i profeti di sventura!»,il ministro Adolfo. «Siamo di fronte a un dato catastrofico», ribattono le opposizioni. Ma cosa dicono davvero i dati? Secondo le stime preliminari dell’Istat pubblicate oggi, 5 gennaio, nel 2023 ial consumocresciuti in media del 5,7%, in netto rallentamento rispetto all’8,1% dell’anno precedente. Se si considera solo il mese di dicembre, le cose vanno anche meglio. Nell’ultimo mese del 2023, l’indice nazionale dei ...