Infermiere aggredite | sanità sotto attacco | in 4 giorni già 4 casi

NAPOLI. Prima trascinata per i capelli, poi presa a pugni. Ha riportato la rottura di un dente e ferite al naso. Questa le conseguenze riportate da una delle dueieri sera presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Un'aggressione nata dall'affollamento dei pronto soccorso, problema che in queste ore sta coinvolgendo l'...Nel nosocomio stabiese, infatti, la scorsa notte duesono state spintonate e prese a pugni dai familiari di una paziente che non volevano uscire dal pronto soccorso. Le due donne hanno ...Occhi scuri e capelli neri, un dente scheggiato, il naso rotto, il labbro gonfio. Anna Procida, infermiera 30enne, ha ben evidenti sul volto i segni dell'aggressione subita mentre era in ..."Occorre il riconoscimento di pubblico ufficiale per gli operatori sanitari". Piena e forte solidarietà della Consulta femminile ad Anna Procida dopo l'aggressione subita mercoledi sera in ospedale.