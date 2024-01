Incendio devastante in ospedale | 6 persone in gravissime condizioni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un tragicoè scoppiato in unnella città di Uelzen, nel sud di Amburgo, in Bassa Sassonia, in Germania. La polizia locale ha confermato che una persona è morta a causa dell’, mentre altre seisono rimaste gravemente ferite e sono attualmente in pericolo di vita. L’è scoppiato alle 22:45 di giovedì sera, con i servizi di emergenza che hanno risposto prontamente alla chiamata di soccorso. All’arrivo sul luogo, i soccorritori hanno trovato fiamme e “molto fumo” visibili al terzo piano della struttura ospedaliera. La gravità dell’ha reso necessaria l’evacuazione dell’edificio, con i pazienti e il personale che sono stati rapidamente allontanati dalla zona interessata dalle fiamme. Nel caos e nella confusione dell’evacuazione, alcune ...

