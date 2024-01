In Val di Fiemme nella Foresta dei Violini dove nascono note musicali

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 gennaio 2024) C’è un posto magico nel Trentino che solo i liutai professionisti conoscono: è ladeidi Paneveggio. Qua Antonio Stradivari veniva a scegliere gli abeti rossi per i suoi. Per fare un buon violino i vogliono gli abeti di risonanza e solo qua si trovano i “migliori”. Questo luogo incantato è in Val di. Propriozona, sei anni fa, dal 26 al 30 ottobre del 2018, la tempesta Vaia ha danneggiato 20mila ettari di bosco e provocato il danneggiamento di oltre 4milioni di metri cubi di legname. Ad oggi il 79 per cento del patrimonio boschivo schiantato è stato raccolto e recuperato, ma 450mila metri cubili non saranno recuperabili. ...