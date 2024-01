In Antartide corsa contro il tempo per l’ultracyclist Di Felice

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) –ilperromano Omar Di, impegnato da un mese e mezzo nella traversata antartica con obiettivo Polo Sud: deve percorrere 35 km per raggiungere Thiels Corner, l’unico punto in cui gli aerei che fanno la spola dal Polo Sud hanno la possibilità di fermarsi per i rifornimenti, per “motivi di sicurezza”. Non è ancora chiaro di cosa si tratti ma l’agenzia che sovrintende alle spedizioni antartiche ha dato l’aut aut a Di, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare intense nevicate dovute a un’innalzamento della temperatura, rendendo ancora meno praticabile il percorso già di suo estremo, soprattutto in bici con slitta al traino. In un messaggio audio sui suoi social, Dispiega che deve percorrere 35 km ...