Imparato | “Garcia meglio di Mazzarri? Chi lo dice ha bisogno di uno psicologo”

Jack come la carta dal valore alto, Jack come il connettore che amplifica l'audio (e quindi lui amplifica il talento interno lordo della... (calciomercato)

... e pure senza una colonna difensiva come Kim, non è certo facile e comunquenelle sue 11 ... Haforse a prendere meno gol, 18 contro i 22 dello scorso anno, ma cosa abbastanza ...... "La sensazione è che quel gioco del Napoli si sia perso" (il 6 dicembre) "A Torino ho... Affidarsi aè stato come fare un salto nel buio "Da subito si è visto che non aveva lo ...L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte: "Quest'anno non capisco cosa sia accaduto, il Napoli lo scorso anno è stato straordinario, certo la questione contrattuale non ...Il giornalista Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’ ...