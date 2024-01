Il tredicenne Willis Gibson è il primo umano a finire “Tetris” | prima c’era riuscita solo l’Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’età, a volte, è solamente un numero. Nel lontano 1989 è stata rilasciata la versione Nintendo del, e nessuno era mai riuscito a battere il sistemad’ora, se non fosse per un ragazzino di solamente 13 anni,. L’americano è riuscito nell’impresa che nessunera stato di in grado di compiered’ora. Pensate che solamenteaveva scardinato la (quasi) impossibilità del gioco. Dove sta la difficoltà? Arrivati a livelli sempre più elevati, il sistema fa cadere dei cubi a velocità sempre più elevate, fino al punto che diventa ‘impossibile’ continuare. Gli sviluppatori erano convinti di mantenere la noema di ‘imbattibili’, anche se non hanno probabilmente fatto i conti con un escamotage. Più i ...

Il fenomeno"Blue Scuti" Gibson è stato il primo a portare a termine l'improbabile impresa, che lo ha visto raggiungere il livello 157 prima di raggiungere quello che i fan chiamano ...Tetris è finalmente stato battuto , dopo circa 34 anni dal suo lancio: a riuscirci è stato'Blue Scuti' Gibson, un ragazzodell'Oklahoma, che in appena qualche mese si è affermato come uno dei protagonisti della scena dei giocatori professionali del mitico rompicapo ...Per 40 anni esatti, il celebre videogioco è rimasto imbattuto: impossibile arrivare oltre il livello 29. Ce l’ha fatta un 13enne americano ...Un tredicenne americano è diventato il primo player capace di raggiungere il livello 157 mandando in crash il Tetris per Nintendo. Meglio di lui solo l'IA.