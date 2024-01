Il tesoro di Ustica emerge dopo 3000 anni

Leggi su agi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Un nuovo affascinante capitolo della storia del Mediterraneo accresce l'interesse per un insediamento archeologico che, nel corso di decenni di studi e scavi, ha restituito un ricco e sofisticato patrimonio di reperti, testimoniando l'esistenza nella piccola isola didi una comunità evoluta e benestante, la cui esistenza fu bruscamente interrotta intorno al 1200 a C. da un evento naturale o antropico ancora avvolto dal mistero. Un'importante scoperta derivante da indagini geofisiche condotte nel "Villaggio dei Faraglioni", l'antico insediamento sull'isola dirisalente all'Età del Bronzo Medio (Sicilia), getta nuova luce sulle tecniche di costruzione delle strutture difensive nella preistoria del Mediterraneo. Lo studio è stato realizzato da un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in ...