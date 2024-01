Il ritorno dell' Isis che accusa di tradimento anche la Fratellanza musulmana

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Con un audio intitolato «E uccideteli ovunque li troviate» (versetto 191a seconda sura del Corano), pubblicato sui suoi canali ufficiali, lo Stato Islamico ha rivendicato ieri pomeriggio l’attentato avvenuto mercoledì nei pressia tomba del Generale Qassem Soleimani a Kerman, in Iran. A proposito’attacco, l’ha pubblicato le foto dei due kamikaze che hanno fatto detonare i loro giubbotti esplosivi, causando la morte di 84 persone e il ferimento di almeno 200 pellegrini che si stavano recando sulla tomba. La dichiarazione smentisce le precedenti ricostruzioni degli iraniani, secondo cui l'attentato era stato compiuto attraverso bombe fatte esplodere a distanza e posizionate lontano dalla tomba. Sul numeroe vittime non c’è nessuna certezza; inizialmente gli iraniani hanno parlato ...

Da diversi mesi, il Crack torna come la droga più richiesta dai tossicodipendenti all’interno delle piazze di spaccio di Roma . Il Crack torna tra le ... (ilcorrieredellacitta)

Il dado è tratto, la Lancia torna nei Rally . La notizia è clamorosa ma si era capito da un po' di tempo che qualcosa stava bollendo in pentola. Due ... (247.libero)

Il ritorno a casa di Miriam Leone con il figlio Miriam Leone è raggiante mentre tiene l'ombrello per coprire dalle gocce di pioggia il suo Orlando ... (247.libero)

TikTok rilancia le crackle nails , unghie effetto scheggiato che hanno preso piede già nei primi Anni 2000 e di ritorno anche nel 2024 come trend ... (velvetmag)

Difficile da guardare tutto d’un fiato ma ancor di più cambiare canale. Saltburn è il film del momento di cui tutti parlano, anche per merito dei ... (iodonna)

Le Spice Girls stanno per tornare. Più volte in questi anni si è vociferato di un loro ritorno al completo, tra reunion e probabili tour, ma questa ... (news.robadadonne)

Questa è la parte più significativa'audio'Isis : "Grazie alla concessione del successo da parte di Dio Onnipotente e come parte della spedizione 'Uccideteli ovunque li troviate', due ...Ma come è avvenuto questo sorprendenteLa storia inizia nel 1879, quando il paleontologo ... più stretto e più piccolo rispetto a quello'Apatosauro. Lo studio ha suggerito tre specie ...Nel girone B, la Pro Eureka ha fatto anche meglio del Baveno: 40 punti ottenuti a fronte dei 32 dell’attuale seconda, ovvero il Borgaro. La Volpiano e il Quincinetto inseguono con 31. Al ritorno in ...VENEZIA - Giulio Soccoli, 25 anni, ha fatto una scelta coraggiosa e significativa: ha deciso di dedicare la sua vita all'agricoltura. Nato alle Vignole, ha trascorso parte della sua infanzia ...