Il primo D day di Milei  Via alla rinegoziazione del debito 

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Per Javierè ilvero test. Ladel debito da 46 miliardi contratto con il Fondo monetario internazionale, nel 2018, quando a guidare l’Argentina era Maurizio Macrì. L’operazione non è semplice, visto che si tratta di convincere Washington della bontà delle politiche di, da un mese al timone di un Paese costantemente in bilico e che nella sua storia recente è fallito otto volte. Eppure non c’è alternativa, visto che quei soldi in qualche modo vanno rimborsati. Proprio per questo una delegazione del Fondo monetario è arrivata in queste ore a Buenos Aires, per esaminare gli accordi che il governo del presidente dell’Argentina ritiene non più validi. Buenos Aires ha iniziato a restituire il prestito nel terzo trimestre del 2021, ma già all’inizio del 2022 il governo di Alberto Fernandez, ...