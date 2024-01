Il presidente iraniano Raisi | ' La guerra contro Israele porterà alla fine del regime sionista'

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'operazione `Diluvio di Al Aqsa´, come Hamas ha chiamato ladel". Lo ha detto il, Ebrahim, partecipando a Kerman ...

Uno dei temi centrali nei colloqui nel corso del viaggio del presidente iraniano in Russia è la questione palestinese e gli sforzi per fermare i ... (247.libero)

Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due esplosioni ... (iltempo)

L'operazione `Diluvio di Al Aqsa´, come Hamas ha chiamato la guerra contro Israele, porterà alla "fine del regime sionista". Lo ha detto il, Ebrahim Raisi , partecipando a Kerman ai funerali delle vittime del doppio attentato di mercoledì. "La vittoria della verità e la distruzione della falsità è una promessa divina",...Il, Ebrahim Raisi, ha già detto che l'operazione diluvio al Aqsa, lanciata da Hamas tre mesi fa, "sarà la fine di Israele", innalzando ancora di più la tensione. Oltre alla ...C’è un vecchio adagio che dice: «Si fa campagna elettorale in poesia, poi si governa in prosa», o qualcosa del genere. Questo 2024, che chiamerà alle urne circa 2 miliardi di persone, sarà l’anno elet ...Lo ha detto il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, partecipando a Kerman ai funerali delle vittime del doppio attentato di mercoledì. «La vittoria della verità e la distruzione della falsità è una ...