Il peggio del popolo La pausa pipì di Meloni non piace al Galateo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dal Mes, alla manovra e alle europee, da Draghi e Amato fino alla recente sospensione di Pozzolo da Fratelli d'Italia. Siamo alla quarantesima domanda della tanto attesa conferenza stampa di fine anno quando: "Signori devo andare in bagno, non so come fare", incalza lae poi si scusa. "Posso un secondo? Che devo fare, scusatemi". Segui su affaritaliani.it

... penso proprio che andremo sempre. Abbiamo già cominciato con l'aumento vertiginoso dei prezzi siacibo, che continuiamo a buttare nell'immondizia o sprecare o distruggere creando affamati,...Deciderà dunque di salvargli la vita evitando ilquando la macchina dell'uomo perderà il ... in un doppio appuntamento settimanale, c'è un dubbio che ancora non è statotutto chiarito e che ...L'Epifania, i Magi che seguirono la luce, un cammino della fede simbolico che non si può ridurre ad un insieme rigido di pratiche religiose o, peggio ancora, «ad un ...Non così brillante. Sofia Goggia non è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle nella prima manche del gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femmi ...