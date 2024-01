Il Napoli del nuovo Mazzarri inizia ad assomigliare al Napoli del vecchio Mazzarri

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sin dal momento del suo arrivo, Walterha deciso di fare buon viso a cattivo gioco: si è dichiarato cambiato non solo nell’animo, ma anche nelle convinzioni tattiche. “Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, è bello questo modulo, è quello che mi piace di più e voglio andare avanti con questo sistema di gioco”, è arrivato a dichiarare l’uomo che, fino a qualche anno fa, si faceva alfiere della difesa a tre (disse, tra le altre cose, “La Juve di Conte cambiò modulo per adeguarsi al nostro gioco”). Questo tentativo di sedersi sulla panchina dele di diventare, improvvisamente, Spalletti, era poco credibile fin dal primo impatto e a posteriori non sembra riuscito. Del resto, l’input societario è quello fin dall’estate, dall’arrivo in panchina di Garcia: si è vinto con il 4-3-3, avanti con il 4-3-3. Viene da ...