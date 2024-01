Il movimento perenne del calcio di Thiago Motta | tutti sono ovunque L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024)sta regalando spettacolo con il suo Bologna. Uno spettacolo che non è passato inosservato neanche all’estero, in particolar modo in Francia (è stato in predicato di diventare il tecnico del Psg). Attualmente il Bologna è quinto in Serie A, con sette pareggi e tre sconfitte, l’ultima netta contro l’Udinese per 3-0. Ma la sconfitta non ha fermato il sogno europa della squadra, che si trova solo a due punti dal quarto posto. Il Bologna comeda calciatore “” propone un’analisi del gioco di: Nongli allenatori con un passato da giocatore sfruttano la loro esperienza allo stesso modo. È facile notare in alcune persone una netta divisione tra le due carriere. Non con...