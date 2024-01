Il monopattino elettrico pieghevole che diventa grande come un computer portatile

Dalla borsa portaoggetti allo specchietto retrovisore, passando per campanello e casco: tutto ciò che serve per muoverti in città e fuori (wired)

Il monopattino elettrico parcheggiato in salotto ha preso fuoco . E una casa di Melegnano , in provincia di Milano, è stata avvolta dalle fiamme . È ... (ilgiornaleditalia)

Dynamic Scooter Model B si compatta per facilitare il trasporto sui mezzi pubblici e risultare perfetto per l'ultimo spostamento dei pendolari (wired)

Ma di esempi ne avrebbe molti: "Qualche mese fa un nostro amico è stato buttato giù da undopo essere stato accerchiato. Un altro stava camminando di sera intorno alle undici in ...... la mia A3, presa usata nel 2017 , l'ho pagata 10mila ! Che cosa ci compro con 10mila diUndai!!! Per un'auto di pari qualità da nuova, dovrei minimo spendere 30,40 o 50 mila !...Arma Scooter ha una struttura simile a un origami e pesa appena 4.5 kg, risultando perfetto per l'ultimo chilometro dei pendolari ...Perché, è il mantra di Bottone, "vogliamo procedere alla progressiva e sistematica sostituzione di macchine con mezzi a basso impatto ambientale, per costruire una città sempre più moderna e ...