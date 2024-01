ROMA (Public Policy) - Il via libera, con decreto del, al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) è arrivato lo scorso 21 dicembre. "Un passo importante per la pianificazione e l'attuazione di azioni di adattamento ai ...Per l'idrogeno e gli elettrolizzatori 200 mln in due nuovi bandifinanziati dal Pnrr Con 200 ... Energia, Mimit: approvata norma per lo sviluppo del fotovoltaico Il Cdm hauna norma che ...Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ...Legambiente: “Ora subito le risorse per attuare le 361 soluzioni previste e una legge per fermare il consumo di suolo. Entro tre mesi si attivi l'Osservatorio nazionale. Nel 2023 in Italia 378 eventi ...