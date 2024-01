Il mammo è patriarcato | l' ultima crociata di Eleonora Evi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dinegli ultimi mesi se ne è parlato molto. Dalla fine di novembreEvi non è più co-portavoce di Europa Verde. La deputata è uscita dal partito dopo aver scritto una lettera aperta nella quale ha denunciato la “deriva autoritaria e autarchica” all'interno del suo schieramento, l'ennesimo – ha detto – “personale e patriarcale”. “Mi dimetto. Non sarò la marionetta del pinkwashing. La mia era diventata una carica di facciata”, ha aggiunto. Dopo i ripetuti attacchi della sinistra alla famiglia tradizionale, Evi ha sposato l'ennesima causa progressista e ha lanciato un appello ai suoi follower proprio via social. "Nella mia famiglia ad occuparsi di nostra figlia Erica è Simone, mio marito, suo papà": così ha esordito. La deputata ha quindi continuato esternando il proprio pensiero sull'uso comune del linguaggio: "Eppure per la ...

Tanto che spesso Simone si sente dire che lui sia un ''. Questa non è una forma diSi, e pure insidiosa e dura da scardinare ", ha scritto. Poi ha aggiunto: " Soprattutto in ...Tanto che spesso Simone si sente dire che lui sia un ''. Questa non è una forma diSi, e pure insidiosa e dura da scardinare ", ha scritto. Poi ha aggiunto: " Soprattutto in ..."Mio marito non è un 'mammo', ma un papà", rivendica la deputata di Avs. Dopo aver messo in discussione la famiglia, ora la sinistra scomoda il patriarcato per fare la guerra al lessico ...