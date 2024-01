Il gioco delle tre carte di Meta sui dati con la funzione “cronologia dei link”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Negli ultimi mesi, abbiamo parlato più volte della contesa tra l’Europa e la holdingsul trattamento deipersonali degli utenti iscritti. Soprattutto per quel che riguarda la profilazione (e la conseguente targettizzazione) pubblicitaria. Ci sono state le risposte della Corte di Giustizia UE e dell’EPDB (lo European Data Protection Board) che hanno dato torto all’azienda di Mark Zuckerberg, con quest’ultima che ha provato a sorvolare sopra il problema “offrendo” agli utenti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile ai suoi social per non incappare nella pubblicità (quindi, per non vedere utilizzati i propridi navigazione). Ma ora, con la “novità” (più tardi spiegheremo il motivo di queste virgolette) delladeisu Facebook, la piattaforma sembra intenzionata ...

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha sanziona to Google Ireland per 2,25 milioni di euro e Twitch Interactive Germany per ... (open.online)

Il mercato delle auto usate è in costante crescita e senza ombra di dubbio Internet ha giocato un ruolo importante in questo trend. In passato, ... (ilprimatonazionale)

Ormai da più di un decennio e oltre in Italia non si fa altro che parlare di Pensioni . La legge Fornero, tra chi vuole abolirla (almeno a parole) e ... (luce.lanazione)

... al ruolo che oggi più che mai assumono i confini dello stato nazione, il ruolo e lo strapotereorganizzazioni criminali e dei paramilitari. Alin atto tra Stati Uniti e Mexico di ricatto ...Infilata in quest'apposita area, basta stringere la vite per migliorare la presa e ilè fatto:... e in tal caso vi viene incontro il foro presente su unadue pinze, dove potete far passare ...Il ministero delle Finanze del Brasile preannuncia ordinanze di attuazione della legge sul gioco. Intanto sono 134 le società che hanno presentato una manifestazione di interesse per operare nel merca ...Poco prima del CES 2024, MSI ha mostrato la sua prima console portatile di gioco. Sebbene il teaser ufficiale non contenesse molto, subito dopo la pubblicazione del video, il dispositivo di gioco port ...