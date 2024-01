Il fratello di Angelina Jolie | James Haven | rompe il silenzio dopo tanti anni e racconta cosa fa per lei e i nipoti dopo la separazione da Brad Pitt | si è proclamato loro protettore

...Sono in Africa per aiutare i colleghi e gli amici della missione che porta il nome di 'Zia'... e non doveri, che il malato vada trattato in corsia come uno un amico, e non come un ...Notizia non da meno l'arrivo di Cesara Buonamici , come opinionista del nuovo Grandee ... Menzione speciale perMango.In questi giorni Mirko e Angelica, ormai fuori dal Grande Fratello, sono in vacanza insieme, ma con loro è presente anche Riccardo Continua a gonfie vele l’amicizia nata all’interno della casa più ...Da Sanremo ad Amici, tra talent e reality, ecco tutti i protagonisti che hanno conquistato il cuore del pubblico. Al Festival di Sanremo 2023 ha trionfato Marco Mengoni con "Due vite". Il vincitore di ...