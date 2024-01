Il Fatto | Vittorio Sgarbi e la storia del quadro di Manetti rubato | «C’è una foto che lo incastra»

Economia Dati sbagliati, slogan e retorica: la lezione di fantaeconomia di Giorgia Meloni... E soprattutto l'intervento è statoricorrendo in gran parte al deficit, e non con l'...... ignari delche qualcuno potrebbe aver falsificato il codice dirottando il malcapitato verso ...trovano soluzioni sempre più fantasiose per colpire dove si è più vulnerabili" dichiara...“Non abbiamo allentato i poteri di controllo, sulla questione morale ho risposto caso per caso, non ho altro da dire fino a quando avremo ulteriori elementi. Non penso che ci sia una questione morale ...Per selezionare in modo analitico soltanto alcune finalità, terze parti e cookie è possibile cliccare su "Seleziona le tue preferenze". Chiudendo questo banner tramite l'apposito comando "Continua ...