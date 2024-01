Il desiderio Olimpico di Djokovic | a Parigi l' ultima grande chance

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il rapporto fra tennis e Olimpiadi è sempre complicato, perché inserire unevento in più nella programmazione dei giocatori può creare delle difficoltà e l'assenza di punti ATP in palio rende ...

Ildel campione di Belgrado non sorprende: ha già vinto tutto, ma nella competizione a Cinque Cerchi vanta solamente il bronzo di Pechino 2008 , quando perse la semifinale con ...Il 37enne ex sprintere paralimpico si è trasferito nella villa dello zio Arnold a ... "Il mio unico", ha affermato la mamma di Reeva, "è che mi sia permesso di vivere i miei ultimi ...Il rapporto fra tennis e Olimpiadi è sempre complicato, perché inserire un grande evento in più nella programmazione dei giocatori può creare ...In una sessione di domande e risposte sul suo sito web, l’ex bassista dei Beatles, 81 anni, ha rivelato il suo sogno nel cassetto. Quando gli è stato: "C'è qualcun altro con cui vorresti fare un ...