Il delirio del “senatore arabo” contro Delmastro per cancellare il ricordo del suo “Air Force Renzi”…

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Di lui Berlusconi diceva che era bravo ma non aveva voti. Altri, parafrasando l’Al Capone di Robert De Niro, pensano che sia, “tutto chiacchiere e distintivo”. Eppure, il 2014 riuscì a far superare al Pd la barriera del 40% alle elezioni europee. Oggi Matteo Renzi, il più ricco dei nostri parlamentari grazie a floride consulenze con il mondo( dove i diritti civili di cui parla non sono proprio una priorità per usare un eufemismo) ha sparato ad alzo zeroil governo Meloni perdendo quel senso della misura che gli ha fatto parlare di riformismo e di rifiuto delle logiche personali. Attaccaper la serata del 31 accusandolo di avere una falange come scorta (!), ripropone la solita solfa su Lollobrigida (dimenticando che il ministro ha fatto fermare un treno per poter essere presente a Caivano, dove la camorra ha ...