Il carcere di Santa Maria Capua Vetere devastato per un permesso negato

Disordini rientrati a Santa Maria Capua Vetere , la conta dei danni 'Per fortuna, stando alle notizie al momento di nostra conoscenza, non si ... (247.libero)

rivolta in corso al carcere di Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta. " gravi ssimi disordini, con detenuti che avrebbero asserragliato ... (liberoquotidiano)

Disordini rientrati a Santa Maria Capua Vetere , la conta dei danni 'Per fortuna, stando alle notizie al momento di nostra conoscenza, non si ... (247.libero)

Per questo motivo sarebbe scoppiata la nuova rivolta nel primo pomeriggio di oggi neldiMaria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Per la violenta protesta di un gruppo di detenuti ...Momenti di tensione, questo pomeriggio, si sono verificati all'interno deldiMaria Capua Vetere. Lo ha denunciato il Segretario Generale della Uilpa, Gennarino De Fazio. 'Gravissimi ...Forti momenti di tensioni e proteste, diversi danneggiamenti di suppellettili e arredi ma senza aggressioni fisiche. Nella tarda mattinata di ieri, nel reparto Volturno della casa circondariale ...Un permesso negatoa un detenuto per andare a trovare il fratello in fin di vita in ospedale ha provocato forti momenti di tensione al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove una quindicina ...