Il cantautore Francesco Mennillo in finale al Festival di Napoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un ritorno alla musica che meditava da tempo e che avviene in occasione di una kermesse storica per la canzone napoletana. Il, originario del quartiere Piscinola, è tra i finalisti deldiNew Generation, la gloriosa manifestazione, tornata in auge da qualche anno grazie all’impegno del direttore artistico Massimo Abbate L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... vedova di Pino Daniele , da cui si era separata, parla in tv a 9 anni dalla morte del... Head of Promotion di Warner Music Italia, Sofia, 22, e, 18. " Per anni anestetizzata dal ......testimonianze diGuccini, Luciano Ligabue Caterina Caselli, Rosario Fiorello. Il paroliere Alberto Salerno racconta della nascita di Io Vagabondo. Al racconto si aggiungono il...La 55enne ricorda l’uomo a cui è stata legata dal 2004 al 2015: insieme hanno avuto tre figli L’artista è scomparso a causa di un infarto Miocardico Acuto a soli 59 anni il 4 gennaio del 2015 Fabiola ...Audace sperimentatore, non si è mai interessato alle tendenze del momento, riuscendo a conservare la sua integrità artistica e sorprendendo, con ogni suo progetto, il fedele pubblico che lo segue da t ...