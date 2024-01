Il cane che ha strappato e anche mangiato 4mila dollari in banconote

(Di venerdì 5 gennaio 2024) I proprietari di un simpatico goldendoodle, "unche non ha mai fatto niente di male nella sua vita", avevano lasciatoin contanti sul tavolo di casa per pagare dei lavori, sicuri del fatto che nessuno li avrebbe presi. Cecil, però, il loro amico a 4 zampe di sette anni, ha...

È un 29enne il presunto autore dell’aggressione a un 70enne , avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre nel centro storico di Firenze , in via ... (ilfattoquotidiano)

Un incendio che divampa nella notte e il fiuto di un cane , fondamentale per dare l'allarme ed evitare la tragedia. Sono gli ingredienti della ... (today)

Importante riconoscimento per il mondo della Giostra del Saracino che nel 2024 vede inserite nel calendario delle rievocazioni storiche della ... (lortica)

I proprietari di un simpatico goldendoodle, "un cane che non ha mai fatto niente di male nella sua vita", avevano lasciato 4mila dollari in ... (europa.today)

Pochi giornisono bastati, grazie alla mediaticità del personaggio, a fare il giro del mondo. ... ilPluto scappa dai botti e si rifugia sui binari della Funicolare. Salvato, il mattino dopo ...Fin da piccolissima si è appassionata di danza,studia da undici. Ha frequentato il Liceo Linguistico Giordano Bruno a Roma, ma oggi vive a Milano insieme alla mamma Roberta e aldi nome ...Un grande lavoro che ha richiesto impegno, passione e mestiere per consegnare alla comunità lo spazio di svago e divertimento per cani. L’area è recintata e munita di un cancello di ingresso.Clayton e Carrie Law, due cittadini americani, hanno prelevato 4mila dollari in contanti e li hanno appoggiati sul tavolo della cucina: il loro cane ...