Il cane che ha mangiato 4mila dollari in banconote

Huke è il nome di uno springer spaniel che per Natale si è goduto circa tre chili di prosciutto arrosto . No, non era per lui. Anzi. La storia la ... (ilfattoquotidiano)

L'amore puro e incondizionato di une il cuore delle personelo hanno protetto.Con la donna anche il suo adoratoora ricoverato in una clinica veterinaria per la fortissima intossicazione. Sono state due personevivono nel piccolo stabile a dare l'allarme quando, ...FANO - Doberman impazzito tra le auto di via Roma a Fano, l'intervento di una guardia giurata ha aiutato a risolvere la situazione di pericolo per l'animale e per gli automobilisti.FANO - Doberman impazzito tra le auto di via Roma a Fano, l'intervento di una guardia giurata ha aiutato a risolvere la situazione di pericolo per l'animale e per gli automobilisti.