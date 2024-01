Il Bologna rallenta ancora | pari in extremis contro il Genoa

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nell'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A,pareggiano per 1-1 dopo un match intenso e dal finale al cardiopalma. Al Dall'Ara decidono la rete di Gudmundsson nel primo tempo e il gol di De Silvestri in pieno recupero. Ilsi salva nonostante una prestazione incolore per lunghi tratti: unsolido ed eroico vede sfumare i tre punti solo nel finale. Diverse le novità di formazione nel, come le titolarità di Urbanski e Fabbian e Ravaglia schierato tra i pali al posto di Skorupski. Dall'altra parte, ilè in emergenza, in seguito a una sindrome influenzale che ha decimato squadra e staff: sono assenti tra gli altri De Winter, Bani, Thorsby, Puscas. Il primo tempo è molto intenso e ricco di duelli in mezzo al campo: ...

