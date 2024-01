Il 2024 è un anno bisestile | ma porta davvero sfortuna?

(Di venerdì 5 gennaio 2024)bisestofunesto. Recita così il popolare detto che riguarda gli anni bisestili, cioè quelli che contano 366 giorni. E ilè uno di questi: il mese di febbraio avrà infatti 29 giorni anziché 28. Ovviamente questa massima non è altro che una credenza popolare che manca di fondamento scientifico. Tuttavia, è interessante esplorare le origini di questo detto e capire perché in passato si credeva che gli anni bisestilissero. Perché esistono gli anni bisestili Come sicuramente già sai, l’è unche ha un giorno in più rispetto agli anni normali, ossia 366 giorni anziché 365. Questo giorno aggiuntivo è chiamato “giorno” e cade sempre il 29 febbraio. La ragione principale per ...

Sta per chiudersi la finestra temporale per presentare domanda di partecipazione al Concorso scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: il termine ... (orizzontescuola)

La legge di bilancionon proroga i benefici per l'in corso () previsti nell'agevolazione fiscale introdotta dal comma 44 dell'art. 1 della legge 232/2016, secondo la quale non ...L' Indice Fao dei prezzi alimentari, che traccia le variazioni mensili dei prezzi internazionali di una serie di materie prime alimentari scambiate a livello globale, ha registrato una media di 118,5 ...c'è sicuramente un ma e proveremo a spiegarvelo in maniera che lo comprenda anche la non più chiamata in causa casalinga di Voghera degli anni Ottanta di questo sfasciato mestiere ...“Il 2024 deve essere l’anno decisivo per la riqualificazione del mercato Don Baroni. Un mercato con grandi potenzialità che ha bisogno di una decisa inversione di rotta nel rispetto degli operatori e ...