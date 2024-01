Icardi | l’infortunio nel derby contro il Fenerbahce costa caro | frattura al naso

Inter in cerca di risposte per'attacco. La coppia Lautaro ...come Lukaku: la discussione tra i tifosi. Mauroha senza ... ipocrita e falso: uno che ha ricattato e finto un...'occhio nero, ha infatti postato una foto natalizia con Wanda Nara in cui entrambi appaiono con un occhio nero. Lei per una Ballando, lui per uno scontro di gioco. Tesi che però ...