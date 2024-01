Icardi e Wanda Nara ci riprovano | l’Inter dice no | la reazione e i motivi– TS

Tra il 2005 e il 2007 Wanda Nara era una sconosciuta alla maggior parte degli italiani, ma in Argentina era già nota per la partecipazione ad alcuni ... (metropolitanmagazine)

Le parole di lady Icardi: "Io non pensavo che Ballando fosse così impegnativo, è veramente dura. Quando poi entri in gara ci tieni a fare bene" (golssip)

A spingere invece per il buon esito della trattativa c'è ovviamente la moglie - agenteNara, ... mentretornerebbe volentieri in Serie A: ecco perché i bookie cominciano a crederci davvero.Il 2023 diNara: dalla crisi conalla leucemia . Tra Argentina, Turchia e Italia: il coraggio diNara . PerchéNara ha reso pubblica la diagnosi di leucemia. A rivelarlo è il ...In un lungo post sui social, il giornalista sportivo Francesco Vitale si è sbilanciato in un'indiscrezione di mercato sui nerazzurri. Da giorni c'è un voce che gira a… Leggi ...Wanda Nara ha deciso di fare luce sulla natura della sua malattia. Sui social la showgirl ha postato la nota del medico: le sue condizioni.