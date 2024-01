I ricercatori hanno riprodotto in laboratorio il cervelletto o meglio | una sua minicopia

Leggi su fmag

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Per la prima volta nella storia della ricerca scientifica, un team di scienziati della Keck School of Medicine dell’University of Southern California è riuscito a creare inuna copia in miniatura delumano, l’organo cruciale del sistema nervoso che governa sia le funzioni motorie che quelle cognitive. Questo risultato rivoluzionario, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, offre nuove prospettive per lo studio del funzionamento cerebrale e la ricerca di terapie per malattie neurologiche, dalla spettro autistico a forme di tumore cerebrale. L’organoide delè stato ottenuto coltivando cellule staminali indotte, le qualiautonomamente sviluppato una struttura tridimensionale, includendo tutte le tipologie di cellule presenti nell’organo. Tra queste, le cellule di Purkinje, ...