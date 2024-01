I pronostici di venerdì 5 gennaio | Serie A | FA Cup | Primeira Liga

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Idi: c’è l’anticipo diA, tre partite di FA Cup, due diportoghese e la Coppa di Francia. L’ultima giornata del girone di andata diA prende il via con l’anticipo tra Bologna e Genoa. La squadra allenata da Thiago Motta è crollata nello scorso turno contro l’Udinese ma resta in piena zona Champions League ed è pronta a rialzarsi contro un’avversaria che in trasferta non è mai stata capace di ripetere le prestazioni offerte a Marassi, dove ha un buon rendimento e dove è stata capace di travolgere la Roma e bloccare Napoli, Juventus e Inter. L’allenatore del Bologna Thiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.itNegli anticipi dellaportoghese attese le vittorie di Sporting CP ...

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 20.45 Bologna - Genoaper oggi e calcio in tv:per oggi,5 gennaio 2024 Calcio in tv oggi,5 gennaio ...Probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming,Per rimanere agganciato allo ... gara valida per la sedicesima giornata del campionato portoghese, è in programma5 gennaio ...