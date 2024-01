I primi convocati di Auteri | assenti e rientri | una novità in attacco

Neidue giorni di ambulatorio per sopperire alla mancanza di alcune vaccinazioni come ... Al momento solo il 14% deicon apposita lettera dell'Asl, si è presentato per far vaccinare i ...Per lei sono anche arrivati ipunti , grazie al 29° posto ottenuto dopo due errori nel ... Ben quattro i valdostani: Didier Bionaz, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Michela Carrara , ...Ecco l'elenco dei viola a disposizione di Vincenzo Italiano, convocati per la gara con il Sassuolo. Nell'elenco tante le defezioni: oltre a Castrovilli, Dodo e Gonzalez per questa ...Ecco l'elenco dei viola a disposizione di Vincenzo Italiano, convocati per la gara con il Sassuolo. Nell'elenco tante le defezioni: oltre a Castrovilli, Dodo e Gonzalez per questa ...