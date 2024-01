I prezzi petrolio potrebbero far aumentare la benzina già da metà gennaio | le previsioni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il prezzo delè aumentato bruscamente dopo che l’Iran ha respinto le richieste di porre fine al sostegno agli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi nel Mar Rosso. Le cose inoltrepeggiorare dopo che è stata inviata una nave da guerra sulla principale rotta commerciale. Uno sviluppo questo che, di fatto, non tranquillizza per niente i mercati. Perché il prezzo delsta aumentando? Questa settimana, nella prima sessione di negoziazione del nuovo anno, il greggio Brent è salito di 1,73 dollari, più del 2%, arrivando a costare 78,77 dollari al barile martedì 22024. Gli aumenti sono stati spinti al rialzo dai timori di un’interruzione dell’offerta a causa delle tensioni nel Mar Rosso, che portano al Canale di Suez. Ma non solo. Alcune compagnie di navigazione hanno sospeso le ...

in salta In salita ilcon il Wti marzo sopra ai 73 dollari al barile e il Brent cheoltre i 78. In calo idel gas naturale scambiato ad Amsterdam poco sopra i 33 euro al ...In salita ilcon i contratti del Wti marzo a 72,66 dollari al barile (+0,57%), quelli del Brent a 77,92 dollari (+0,44%). In riduzione il calo deidel gas naturale scambiato ad ...Intorno alle ore 12,00 italiane, i futures sul Brent guadagnano 27 centesimi, o lo 0,35%, a 77,86 dollari il barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate statunitense scambiano in rialzo di 41 ...L’amministrazione del presidente Joe Biden sta lentamente acquistando petrolio per la SPR dopo averne venduto la cifra record di 180 milioni di barili nel 2022 per aiutare a combattere gli alti prezzi ...