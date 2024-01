I precedenti | le denunce e le indagini dell’EDPB per la richiesta di documento per sbloccare i fondi

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) A dare una scossa al tentativo di Vinted di cambiare i propri termini e condizioni di utilizzo relativamente anche ai dati personali degli utenti e al loro trattamento, c’è stato sicuramente anche tutto ciò che – dal 2021 in poi – è stato esaminato da diversi garanti della privacy di alcuni Paesi europei, sotto la guida e il coordinamentoovvero l’European Data Protection Board. Nel 2021, infatti, i garanti di Lituania, Francia e Polonia hanno dovuto affrontare una serie di segnalazioni degli utenti relative a una pratica diffusa su Vinted (la società ha sede in Lituania, dunque capo-fila di questa operazione è stata proprio l’autorità del Paese baltico): si trattava della scansione, da parte degli utenti, del propriod’identità come condizione necessaria perle somme di denaro ricevute dalla vendita dei ...