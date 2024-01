I migliori SUV 7 posti dedicati alle famiglie numerose | la nostra classifica

Il marchio premium del gruppo Stellantis ha registrato risultati decisamenterispetto all'... Anche ilsportivo Stelvio ha contribuito alla forte tendenza al rialzo del marchio con un ...L'introduzione del primo C -del marchio, il Tonale, ha avuto un impatto positivo immediato ... Interrompe il segmento dei CUV in rapida crescita, con uno stile distintivo e leprestazioni ...Questo tipo di veicoli sono studiati per soddisfare le esigenze più disparate tra cui il trasporto di genitori e figli ...Il nuovo anno inizia nel segno delle novità: ecco i modelli auto più interessanti che usciranno nel mese di gennaio 2024.