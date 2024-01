I Maneskin si separano? Si parla di progetti solisti per Damiano e Victoria

"Ci sono momenti in cui le strade siin ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce ...alle ultime partnership con artisti musicali quali i..."Ci sono momenti in cui le strade siin ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce ...alle ultime partnership con artisti musicali quali i...La verità sulle voci di separazione tra i Maneskin: ecco i progetti per il 2024 della band italiana famosa in tutto il mondo ...I Maneskin si dividono Di recente alcune dichiarazioni di Damiano David hanno allarmato i fan. In realtà, come assicura il settimanale Chi, non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una ...