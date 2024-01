I fratelli Safdie si separano | il sequel di Diamanti grezzi è sospeso

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) IJosh e Adam, una delle coppie di cineasti più in voga del recente cinema statunitense, hanno deciso di separare le proprie carriere. Ad annunciarlo, Benin una lunga intervista; la prima conseguenza dell’interruzione della collaborazione è la messa in pausa deldi, premiata opera del 2019 con Adam Sandler. All’interno di una cover story per Variety,ha spiegato così le motivazioni della decisione: “Ho bisogno di essere libero; siamo arrivati, in maniera naturale, a capire che vogliamo entrambi esplorare cose diverse; per questo motivo, al momento, il seguito di Uncut Gems è in pausa; a dire il vero io non ho partecipato in alcun modo al processo creativo del film”. Adam Sandler in...