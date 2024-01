Huijsen alla Roma | tifosi divisi sui social | Ci fidiamo di Mourinho

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'arrivo in prestito secco (oneroso) per sei mesi del giovane promettente difensore olandese della Juventus Deanha sorpreso idella. Sarà che il ragazzo classe 2005 sembrava ...

Un paio di stop per la Juventus . Manuel Locatelli ha riportato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costola, come evidenziato ... (sportface)

In casa Juve continuano a girare le voci di mercato sul giovane Dean Huijsen : lo vorrebbero in Spagna già a gennaio In casa Juve continuano a girare ... (calcionews24)

Colpo per la Roma che strappa il difensore della Juve ntus Dean Huijsen al Frosinone. Il giovane centrale classe 2005 arriverà in prestito secco dal ... (247.libero)

La Roma ha chiuso per Huijsen . Classe 2005, arriva in giallorosso con la formula del prestito secco . Il giovane difensore è tra i prodotti della ... (247.libero)

Luigi Cherubini lascerà la Roma nei prossimi giorni e passeràJuventus . Il classe 2004, capitano della Primavera giallorossa, andrà a Torino ma l'affare è slegato da quello che portanella Capitale (oggi le visite mediche per il difensore). La ...Una vita a inseguire un pallone, a danzare tra i difensori avversari a impersonificare un sentimento di attaccamento alla maglia come pochi hanno fatto. La carriera di Joaquin Sanchez, ...Il Galatasaray comunica le condizioni di Mauro Icardi, che aveva rimediato un brutto al volto schiantandosi contro il palo nel match contro il Fenerbahce ...