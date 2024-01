Huijsen alla Roma | ecco come lo utilizzerà Mourinho

La Roma ha chiuso per Huijsen . Classe 2005, arriva in giallorosso con la formula del prestito secco . Il giovane difensore è tra i prodotti della ... (247.libero)

L'arrivo in prestito secco (oneroso) per sei mesi del giovane promettente difensore olandese della Juventus Dean Huijsen ha sorpreso i tifosi della ... (247.libero)

The post Roma , a un passo Huijsen dalla Juventus appeared first on Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria. (giornaledellumbria)

The post Roma , a un passo Huijsen dalla Juventus appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()

... che si è visto sfilare Deandalla Roma. I ciociari avevano già chiuso l'affare con la Juventus per il prestito secco del difensore olandese classe 2004, mafine tutto è saltato per la ...Al suo fianco ci potrebbe essere anche il neo acquistoche si metterà subito a disposizione ... Per lui, è stato riportato un trauma distorsivocaviglia sinistra. Guarda su DAZN tutta la ...Dean Huijsen, difensore centrale olandese e nazionale under 18 del suo paese, si unirà alla Roma dalla Juventus. L'accordo è stato raggiunto per un prestito oneroso di 650mila euro. Arrivo previsto a ...Dopo il passaggio ufficiale al Napoli, Pasquale Mazzocchi ringrazia la Salernitana e i suoi tifosi. "Oggi sono qui a ricordare i momenti ...